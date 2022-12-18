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Стали известны стартовые составы Франции и Аргентины на финал ЧМ в Катаре

Александр Афонин
Спорт
Стали известны стартовые составы Франции и Аргентины на финал ЧМ в Катаре
Фото: shutterstock

В стартовый состав сборных Франции и Аргентины по футболу на финальный матч чемпионата мира в Катаре вошли нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Встреча пройдет в 18:00 по Москве в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик».

В стартовом составе французов сыграют Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Оливье Жиру, а повязка капитана досталась Уго Льорису.

Сборную Аргентины со старта игры представят Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Тальяфико, Родриго де Пауль, Николас Отаменди, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария и Хулиан Альварес, а Лионель Месси сыграет в качестве капитана.

Футбольный эксперт и тренер Гаджи Гаджиев заявил «Вечерней Москве» перед финалом ЧМ, что аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем команда Франции.

На этом чемпионате мира Месси и его игроки забили 12 мячей и пропустили пять, учитывая то, что команда создала более 50 моментов для гола. Французы, в свою очередь, имели мало осечек, и все их встречи завершались победой, что немаловажно, в основное время.

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