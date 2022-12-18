Чего ждать от финала чемпионата мира в Катаре? Футбольный эксперт оценил шансы команд на победу

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В Катаре ожидаются последние две встречи футбольных команд в рамках ЧМ-2022 — матч за третье место: Хорватия-Марокко (17 декабря) и финал, который пройдет в воскресенье. В последний выходной текущей недели футбольные болельщики смогут посмотреть на игру главных фаворитов мундиаля — Аргентины и Франции. «Вечерняя Москва» решила узнать, у кого из сборных больше шансов на победу.

Итоговая битва

Предстоящая встреча Франции и Аргентины в Катаре станет четвертой по счету в рамках чемпионата мира по футболу. В последний раз мяч между сборными разыгрывался на мундиале, прошедшем в 2018 году в России. Тогда Франция в 1/8 финала была сильнее и со счетом 4:3 разгромила аргентинцев.

За всю историю ЧМ Аргентина дважды становилась победителем — в 1930 (1:0) и 1978 (2:1) годах. Всего команды встречались 13 раз, во время которых южноамериканцы побеждали семь раз, а французы — три. Также между сборными были три ничейных исхода.

Для сборной Франции будущее противостояние с давним оппонентом может стать шансом защитить свой титул чемпиона мира. В истории мундиаля это третий случай, когда сборная выходит в два финала ЧМ подряд. В 1998 году французы разгромили Бразилию со счетом 3:0. Триумф состоялся на домашнем турнире.

В 2006 году, когда Франция вновь попала в финал ЧМ в Берлине, итоговая игра состоялась со сборной Италии. Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти победу одержала сборная Италии — 5:3.

В 2018 году в противостоянии с Хорватией французам удалось забить четыре гола и завершить игру с результатом 4:2 в свою пользу. На пути к Хорватии Франция в плей-офф убрала Аргентину (4:3), Уругвай (2:0) и Бельгию (1:0).

Прогнозы экспертов на матч ЧМ-2022

По мнению футбольного эксперта и тренера Гаджи Гаджиева, аргентинцы в настоящее время на более выгодной позиции, чем соперник в рейтинге ФИФА.

На этом чемпионате мира Месси и его игроки забили 12 мячей и пропустили пять, учитывая то, что команда создала более 50 моментов для гола. Французы, в свою очередь, имели мало осечек, и все их встречи завершались победой, что немаловажно, в основное время.

По мнению Гаджиева, скорее всего, победный кубок увезет команда Месси. У искусственного интеллекта несколько иные расчеты.

Так, по данным британского спортивного сервиса Opta, вероятность Аргентины стать чемпионом ЧМ-2022 составляет 50,68 процента против 49,32 процента для Франции. В то же время агрегатор Nielsen прогнозирует победу в финальной битве команде Аргентины (60 процентов), а Франции — 40 процентов.