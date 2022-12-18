Зеленский предложил организовать глобальный саммит для достижения мира на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой организовать зимой глобальный саммит, посвященный прекращению конфликта на территории страны. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил телеканал ITV со ссылкой на видеообращение украинского лидера в преддверии финала ЧМ в Катаре.

— Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем, — сказал Зеленский.

По мнению политика, в подобных конфликтах «не может быть чемпиона или ничьи». Проведение саммита позволит, как утверждает Зеленский, объединить все страны для достижения глобального мира.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы.

По мнению эксперта, в настоящее время в конфликте наступил решающий период. Исход противостояния зависит от способности каждой из сторон обеспечить свою армию достаточным количеством боеприпасов, считает он.