Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косова из-за митинга сербов

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Миссия НАТО в Косове (KFOR) усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» из-за проходящего поблизости митинга сербов. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил портал Kosovo online.

Через данное КПП осуществляется въезд в Косово и Метохию со стороны Рашки. Неподалеку от него активисты молодежных правых движений Сербии организовали митинг, который посетили несколько сотен человек.

Мероприятие проходило под девизом «Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!». Свыше 15 внедорожников Hummer и несколько грузовиков KFOR были замечены там местными жителями на объездных сельских дорогах этой ночью.

По данным портала, за линией КПП бойцы KFOR растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли проезд транспорта внедорожниками. На удалении от въезда в республику также находятся остатки колонны автомобилей миссии НАТО.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, решится ли Сербия развязать полноценную войну с Косово. По его мнению, сербам очень трудно отказаться от непризнанной республики с психологической точки зрения, но полноценного конфликта не будет.