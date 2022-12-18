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Движение грузовиков на 14-м километре МКАД затруднено из-за состояния дороги

Александр Афонин
Происшествия
Движение грузовиков на 14-м километре МКАД затруднено из-за состояния дороги
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Из-за состояния проезжей части на внутренней стороне 14-го километра МКАД затруднено движение грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На внутренней стороне 14-го километра МКАД из-за состояния проезжей части затруднено движение грузовых автомобилей, — говорится в сообщении.

Движение автомобилей в сторону улицы Капотня временно осуществляется по одной полосе из пяти. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» призвали водителей заранее выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что с начала снегопада на дорогах Москвы прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00.

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