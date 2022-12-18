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Четыре цикла по уборке дорог от снега прошло в Москве с начала снегопада

Александр Афонин

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Четыре цикла по уборке дорог от снега прошло в Москве с начала снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала снегопада на дорогах города прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 18 декабря.

— Четыре цикла работ по прометанию улично-дорожной сети с противогололедной обработкой провели городские службы с начала мощного снегопада, — говорится в сообщении.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. При необходимости в городе проводятся регламентные работы, среди которых, в частности, механизированное прометание проезжей части, тротуаров, а также противогололедная обработка.

Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что свыше 12,5 тысячи единиц техники задействовано в уборке столицы от снега. В ночь на 18 декабря в отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил до 20 сантиметров.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в условиях сильного снегопада все службы столицы работают в плановом порядке.

Он добавил, что сотрудники коммунальных служб активно занимаются расчисткой проезжей части, подходов к остановкам и станциям метро. Транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев, резюмировал глава города.

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