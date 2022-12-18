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Автомобиль на путях привел к задержке трамваев на Открытом шоссе

Василий Плиткин
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Автомобиль на путях привел к задержке трамваев на Открытом шоссе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Трамваи ряда маршрутов задерживаются на Открытом шоссе из-за машины на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 18 декабря.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Плодоовощной комбинат») из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 2, 13 и 36, — говорится в сообщении.

В результате инцидента маршруты транспорта были временно изменены. Пассажирам рекомендуется следить за объявлениями водителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с начала снегопада на дорогах Москвы прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00.

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