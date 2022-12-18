Московский зоопарк подготовил программу мероприятий на новогодние праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в воскресенье, 18 декабря.

— Московский зоопарк на новогодние праздники подготовил образовательную программу для детей и взрослых. В зоопарке пройдут тематические лекции и спектакли, новогодние елки, экскурсии и мастер-классы, — говорится в сообщении.

Так, с 24 декабря по 7 января гости смогут посетить бесплатные мастер-классы и уличные активности. Например, в библиотеке зоосада посетители смогут изготовить елки из подручных материалов, а в инфоцентре на территории детского зоопарка можно будет создать свой собственный слайм, отметили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Кроме того, текущей зимой гости катка на ВДНХ смогут купить билеты на ночные катания. Соответствующие сеансы пройдут в ночь с 24 на 25 декабря, с 7 на 8 и с 27 на 28 января.

В ночные часы для москвичей будут работать первый павильон проката коньков, а также гастрономическое пространство.