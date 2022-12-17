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Стали известны даты ночных сеансов на катке на ВДНХ

Полина Долганова
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Стали известны даты ночных сеансов на катке на ВДНХ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Текущей зимой гости катка на ВДНХ смогут купить билеты на ночные катания. Соответствующие сеансы пройдут в ночь с 24 на 25 декабря, с 7 на 8 и с 27 на 28 января.

Также покататься ночью можно будет с 14 на 15 февраля с 23:30 до 02:00.

В ночные часы для москвичей будут работать первый павильон проката коньков, а также гастрономическое пространство.

Зимой 2021 года акция проводилась трижды, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

До Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В конце ноября прошло открытие ГУМ-катка на Красной площади. Яркие украшения, разноцветные гирлянды, звездные гости и улыбки на лицах — настоящая атмосфера праздника и уюта. Этим вечером жители столицы смогли ощутить приближение новогоднего чуда. Подробнее об открытии катка в самом сердце столицы — в материале «Вечерней Москвы».

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