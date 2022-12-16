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Сергунина: В парках Москвы открываются катки с натуральным льдом, лыжные трассы и горки

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: В парках Москвы открываются катки с натуральным льдом, лыжные трассы и горки
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

До Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом, — рассказала она.

По словам заместителя московского мэра, всего в городских парках разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием. Среди них есть большие, например в «Сокольниках», площадь которого достигает 16 тысяч квадратных метров, и поменьше. Например, каток с натуральным льдом откроется в саду «Эрмитаж». Там можно будет кататься по дорожкам и аллеям.

Для поклонников лыж этой зимой в 26 парках Москвы открылось 62 трассы с естественным снегом и пять с искусственным. Большинство из них — круглосуточные. Каждая трасса подходит для классического хода, а значит, лыжные прогулки смогут освоить даже новички.

Для любителей конькового стиля катания лучше подойдут трассы в парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и музее-заповеднике «Царицыно». Для детского катания подходят три лыжни: на один километр в музее-заповеднике «Царицыно», на 800 метров — в Гончаровском парке и на 500 метров — в усадьбе Воронцово.

Кроме того, в 16 парках Москвы открывается 21 горка, на 17 из них можно приходить со своими тюбингами или ледянками и кататься бесплатно. Инвентарь также дают в прокатных пунктах.

Более 40 прогулочных маршрутов для лыжников проложат в пределах природных территорий города, подведомственных Мосприроде. Их протяженность составит от 700 метров до 20 километров.

Национальный парк «Лосиный Остров», который берет свое начало в районе Сокольники, уже открыл новый лыжный сезон. «Вечерняя Москва» узнала, что ждет любителей зимних активностей.

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