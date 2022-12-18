Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Молдавии заявили о достижении газовой независимости от России

Александр Афонин
В мире
В Молдавии заявили о достижении газовой независимости от России
Фото: shutterstock

На сегодняшний день Молдавия достигла полной независимости от поставок российского газа. Об этом в воскресенье, 18 декабря, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

— Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый Газпромом. С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать, — сказал он.

Спыну добавил, что «Молдовагаз» в декабре получит от «Энергокома» примерно сто миллионов кубометров газа. Средняя стоимость сырья обойдется стране в 1108,61 доллара за тысячу кубометров.

В общей сумме сделки учтены расходы на покупку топлива, его транспортировку и хранение, написал Спыну в Telegram-канале.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.

По словам эксперта, митинги лишь ослабят позиции нынешнего главы государства Майи Санду на шанс быть переизбранной вновь. Кроме того, раскол в обществе, который произошел в Молдавии, — проблема давняя.

Россия Энергетика Молдавия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте