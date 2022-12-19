Американские ученые рассказали о дефиците подопытных обезьян

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Американские ученые опаздывают с проведением ряда исследований из-за дефицита подопытных обезьян, сообщили журналисты газеты Financial Times со ссылкой на экспертов отрасли.

По информации издания, задержки составляют до одного года. Эти нечеловекообразные приматы, по утверждениям регуляторов, важны для безопасности лекарственных препаратов в ранних исследованиях.

До этого основным поставщиком обезьян с Соединенные Штаты был Китай, однако два года назад Пекин ввел запрет на их экспорт. По этой причине за последние три года цена на подопытное животное увеличилась в три раза. По прогнозам экспертов, в 2023-м данный показатель возрастет до 30-35 тысяч долларов.

Поставщики также предупредили инвесторов о вероятных перебоях с импортом из Камбоджи после того, как Штаты обвинил ряд местных чиновников в незаконном ввозе приматов в США для исследовательских целей.

В организации защиты животных PETA отметили, что у ученых из США никогда не получалось разводить «комплексные» виды обезьян, поскольку специалистам не удавалось избежать высокого уровня смертности среди животных, пишет РИА Новости.

В начале декабря коллектив ученых Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими коллегами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, из-за чего существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку.