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Глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрела поселка Красная Яруга

Егор Провоторов
Происшествия
Глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрела поселка Красная Яруга
Фото: belregion.ru

Два человека, девушка и мужчина, пострадали в результате воскресного обстрела с украинской стороны поселка Красная Яруга на территории в Белгородской области.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в трех многоэтажках повреждены стекла, утром стартуют работы по ликвидации последствий на газопроводе, теплоснабжении и линии электропередач.

— Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался, — отметил Гладков на своем канале в Telegram.

В минувшее воскресенье, 18 декабря, над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны, в результате последствия этого в областном центре пострадали четыре человека. Позже белгородский губернатор Гладков уточнил, что состояние четверых пострадавших оценивается на уровне средней степени тяжести.

Украина Белгородская область Пострадавшие
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