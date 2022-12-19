Вокалист группы «На-На» не может найти заболевшую дочь

Группа «НА-НА» у института Склифосовского / Фото: Pelagiya Zamyatina

Вокалист популярной в недавнем прошлом поп-группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что не может связаться со своей 22-летней дочерью, которая накануне оказалась в одном из медицинских учреждений.

По предварительным данным, дочь артиста в настоящее время находится в реанимации. Девушка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сам Политов прибыл в Москву некоторое время назад, пишет сайт Пятого канала.

Музыкант рассказал, что недавно приземлился в Москве, однако пока не может дозвониться до своей дочери. Есть информация, согласно которой Политова-младшая ранее жила в Германии и вернулась на родину недавно. Известно, что по возвращении в Россию девушка получила в подарок от отца новую квартиру.

В прошлом году Владимир Политов поделился трагической историей с участием его фанаток, которая завершилась убийством. Артист убежден в том, что артисты обязаны осознавать ответственность перед своими зрителями, а не только заниматься творчеством. По его словам, поведение звезды может отразиться на судьбе его поклонников.