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Солист «На-На» рассказал, как одна его фанатка убила другую

Анастасия Колоскова

Общество
Солист «На-На» рассказал, как одна его фанатка убила другую
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Солист некогда популярной группы «На-На» Владимир Политов поделился трагической историей с участием его фанаток, которая завершилась убийством.

— Был случай, когда две девочки из нашего фан-клуба не поделили меня, и одна другую убила. Я в тюрьму к ней не ездил, я ездил на могилу к той девочке. Жалко девчонку, конечно, молодая. Так нелепо ушла из жизни. В какой-то степени я чувствовал свою вину, — разоткровенничался исполнитель в интервью на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Политов убежден в том, что артисты обязаны осознавать ответственность перед своими зрителями, а не только заниматься творчеством. По его словам, поведение звезды может отразиться на судьбе его поклонников.

Ранее продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в шоу «Секрет на миллион» уже рассказывал эту шокирующую историю. По его словам, обе девушки были влюблены в Политова, а убийство произошло на почве ревности. Виновницу отправили в тюрьму на девять с половиной лет.

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