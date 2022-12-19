Лондон намерен передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

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Великобритания в следующем году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, написала в воскресенье, 18 декабря, британская газета The Guardian.

По информации журналистов, премьер-министр островного государства объявит, что Лондон в следующем году поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских орудий по контракту на общую сумму около 250 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что боеприпасы для артиллерийских установок будут переданы украинским властям в рамках пакета военной помощи, который уже включает зенитные орудия и ракетные системы, пишет РИА Новости.

Накануне ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive написал, что армия и власти Украины боятся повторных ударов по Киеву, так как это может подтолкнуть страны Запада к проведению переговоров.

Военный специалист отметил, что Украина существенно ослабла после ударов по объектам критической инфраструктуры. Если российские силы решат продвигаться к Киеву, то это вынудит руководство страны начать диалог.