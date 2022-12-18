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Офицер НАТО описал «кошмарный» для ВСУ сценарий

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Офицер НАТО описал «кошмарный» для ВСУ сценарий
Фото: shutterstock

Армия и власти Украины боятся повторных ударов по Киеву, так как это может подтолкнуть страны Запада к проведению переговоров. Об этом заявил ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive в воскресенье, 18 декабря.

Специалист отметил, что Украина существенно ослабла после ударов по объектам критической инфраструктуры. Если ВС РФ решат продвигаться к Киеву, то это вынудит руководство страны начать диалог, убежден эксперт.

Важную роль в сложившейся ситуации, по его мнению, играет усталость Запада от затяжного конфликта. В результате ударов по Киеву западные страны могут надавить на президента Владимира Зеленского с целью возобновления переговоров с Россией, резюмировал Атламазоглу.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у армии закончатся боеприпасы. По прогнозам эксперта, это может произойти уже к весне 2023 года.

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