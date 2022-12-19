Спецназ ЗВО стал применять на Украине оптико-электронный комплекс «Ирония»

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На купянском направлении российские силы используют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов, рассказал неназванный боец специального назначения Западного военного округа (ЗВО).

Система, по его словам, предназначена для наблюдения и сбора данных о местности. Она позволяет выявлять различные объекты, оснащена тепловизором и лазерным дальномером. При помощи этого комплекса можно также производить видеосъемку.

Кроме всего прочего, «Ирония» выдает также дальность и координаты целей, по которым будут наноситься удары. С помощью этой системы российские силы имеют возможность наводить и корректировать артиллерию и авиацию, добавил спецназовец в интервью РИА Новости.

Обстановка на купянском направлении сейчас стабильно напряженная, отметил военнослужащий. Накануне было зафиксировано передвижение техники противника, данные были переданы артиллерии, которая отработала и поразила цели.

Накануне в пресс-службе Минобороны рассказали, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка, расположенный в ДНР.