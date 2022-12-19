Заммэра Бирюков: В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе за прошедшие сутки сугробы выросли на 25 сантиметров. Всего же с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков, сообщил в воскресенье, 18 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он назвал зиму в этом году «самой настоящей».

— Только сегодня, за сутки [выпало] 25 см [снега] в отдельных местах города и того больше, более 60% месячной нормы - 39 см. Городом были приняты все необходимые меры, чтобы мобилизовать дополнительные людские ресурсы и технические средства, — подчеркнул заммэра столицы.

Бирюков уточнил, что в воскресенье к уборке снега в столичном регионе были дополнительно привлечены 40 тысяч человек, всего было занято около 120 тысяч работников. Помимо этого, было использовано около 14,2 тысячи единиц разной снеговывозящей и снегоуборочной техники, мотоблоков и другого оборудования.

По словам заммэра Москвы, его ведомство сделало все для того, чтобы город работал в штатном режиме. При этом особое внимание было уделено остановкам общественного транспорта, подходам к станциям метро и другим особо значимым местам, а также очистке крыш от снега.

Бирюков также попросил жителей столичного региона, попросив москвичей быть внимательным к знакам и не подвергать риску себя и сотрудников коммунальных служб, пишет ТАСС.

На предстоящей неделе, 19–25 декабря, в столице ожидаются резкие колебания температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса. В этот период погода в регионе будет довольно изменчивой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.