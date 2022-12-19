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Салтыкова вылетела с проекта «Суперстар» после исполнения песни бывшего мужа

Егор Провоторов
Общество
Салтыкова вылетела с проекта «Суперстар» после исполнения песни бывшего мужа
Фото: Youtube / Super!

Известная российская певица Ирина Салтыкова решила исполнить на телешоу «Суперстар» на НТВ композицию бывшего супруга Виктора Салтыкова, однако сразу после этого отправилась домой.

Знаменитость исполнила хит «Белая ночь», признавшись, что экс-супруг не давал ей разрешения на исполнение песни, принесшей исполнителю популярность в 1990-х. В любом случае членам жюри выступление не понравилось, и Салтыкова покинула проект, получив только шесть баллов от судей.

Однако исполнительница не сразу покинула сцену и решила оспорить решение жюри, ожидавших от артистки иной манеры исполнения. Специалисты оказались непреклонны и указали звезде начала 2000-х «на выход».

На прошлой неделе Салтыкова рассказала, что отношения с Сергеем Бодровым — младшим на экране не перетекли во что-то большее в реальной жизни. При этом сам актер, по ее словам, был очень воспитанными и порядочным на съемках «Брата-2».

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