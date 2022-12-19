Land Rover королевы Елизаветы II выставят на аукцион в Великобритании

Фото: twitter/RoyalFamily

Британский аукционный дом Silverstone в феврале 2023 года выставит на продажу автомобиль Land Rover первого поколения, принадлежащий королеве Великобритании Елизавете II. Данные об этом появились накануне на сайте организации.

Речь идет о внедорожнике 1953 года выпуска, на котором представители королевской семьи ездили на охоту в Шотландии. В 1954 году он был поставлен на учет, ему присвоили номерной знак NXN 1. По поручению королевы Елизаветы, транспортное средство было доставлено в поместье Балморал. Машиной пользовались королева, ее муж и сын.

Королевская семья владела автомобилем до 1966 года, после чего он перешел в руки нынешнего владельца. Внедорожник был отреставрирован, участвовал в показе на BBC Antiques Roadshow и возглавлял парад Land Rover в честь юбилея правления монарха. Заработать на продаже джипа планируется порядка 100-150 тысяч фунтов стерлингов, пишет Газета.ру.

В конце ноября стало известно, что портрет ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II работы Энди Уорхола был продан за 855,6 тысячи долларов, что стало абсолютным рекордом для печатных работ художника.