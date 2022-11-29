Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму

Фото: heffel.com

Портрет ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II работы Энди Уорхола был продан за 855,6 тысячи долларов, что стало абсолютным рекордом для печатных работ художника. Об этом сообщает Artnews.

Картина ушла с молотка на аукционе Heffel в Торонто. Предпродажная оценка стоимости лота составила 373 тысячи долларов.

Портрет британской королевы, выполненный в 1985 году, был создан в технике фотографической шелкографии. В основу лег снимок Елизаветы II, который сделан в 1977 году фотографом Питером Грюжоном. Один и тот же кадр находился на четырех отпечатках. Уорхол нанес на свое произведение алмазную пыль.

Недавно газета Independent со ссылкой на новую книгу писателя Гайлса Брандрета сообщила, что королева Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».