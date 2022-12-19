Цискаридзе счел спланированной акцию с посещением фон дер Ляйен «Бориса Годунова»

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Народный артист России, балетмейстер Николай Цискаридзе в понедельник, 19 декабря, прокомментировал реакции европейских политиков и чиновников на отмену русской культуры за рубежом.

Не так давно открытие сезона в миланском театре «Ла Скала» посетила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В тот день показывали оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Помимо этого, в афише главной итальянской сцены запланированы «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Чайковского, а также «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

По словам Цискаридзе, акция с визитом фон дер Ляйен на российскую постановку была спланированной. Так европейские власти хотели показать, что не отменяют русскую культуру, уверен артист.

— Понимаете, «Борис Годунов» — достаточно показательное произведение. Если взять текст российского поэта Александра Пушкина, там есть сцена на границе Литвы, есть поляки. Наверное, был шанс провести параллель, — подчеркнул Цискаридзе в интервью газете «Известия».

По его словам, весной, когда начались разговоры об отмене русской культуры, он говорил, что ни один театр мира не сможет существовать без Чайковского. Балетмейстер считает, что смешно полагать, будто иностранцы проживут без русских композиторов. Он заметил, что западным театрам просто не хватит репертуара.

В начале декабря посольство России в Лондоне осудило публикацию в британской газете The Guardian с призывом к бойкоту русской культуры.