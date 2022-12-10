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Посольство России осудило статью The Guardian об отмене русской культуры

Евгений Жуков
В мире
Посольство России осудило статью The Guardian об отмене русской культуры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Посольство России в Лондоне осудило публикацию в британской газете The Guardian с призывом к бойкоту русской культуры.

— Вызывает сожаление, что известная газета публикует столь вопиюще бессовестную статью, — говорится в сообщении.

Речь идет о материале министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в котором он призвал отказаться от русской культуры и ее влияния.

Ткаченко считает, что подобное решение может помочь сформировать дополнительный инструмент давления на Москву. В посольстве добавили, что примеры игнорирования и подмены фактов, а также введение аудитории в заблуждение относительно России «стали новой нормой для некоторых газет».

Помимо этого, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что Ткаченко нарушает фундаментальный принцип, по которому культура должна оставаться вне политики, передает Telegram-канал посольства.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отменяющие российскую культуру люди «не очень умные».

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