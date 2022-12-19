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Излечившийся от онкологии звезда «Универа» Гайдулян решил помогать другим

Егор Провоторов
Общество
Излечившийся от онкологии звезда «Универа» Гайдулян решил помогать другим
Фото: СашаТаня (2013)

Известный российский актер Андрей Гайлулян вылечился от онкозаболевания после упорной борьбы с недугом. В настоящее время артист выразил намерение помогать другим людям, которые столкнулись с раковыми опухолями.

Всероссийская слава пришла к артисту в 2007 году, когда он получил одну из главных ролей в сериале «Универ». Его персонаж и артистическая работа так сильно понравились продюсерам и зрителями, что в 2013 году телеканал ТНТ выпустил спинофф проекта — «СашаТаня», где Гайдуляну также досталась ведущая роль.

Однако на пике популярности, в 2015 году, актер тяжело заболел. Медики диагностировали у знаменитости лимфому Ходжкина. Это злокачественный процесс в организме, который поражает лимфатическую систему.

Актер отправился на лечение в Германию. Немецкие медики назначили Гайдуляну курс химиотерапии. Уже спустя год болезнь отступила. Как признавался сам артист, пережитый опыт заставил его пересмотреть приоритеты и осознать ценность каждого дня.

— Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену. Поняв это, решил помогать бороться другим, — передает слова актера «Комсомольская правда».

В конце ноября трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле был госпитализирован с «общим отеком», поскольку борется с онкологией.

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