ESPN: Легенду футбола Пеле госпитализировали с «общим отеком»

Фото: Twitter / Pele

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован с «общим отеком», поскольку борется с онкологией. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил телеканал ESPN.

Пеле был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу, где до этого проходил обследования. У легенды футбола был выявлен генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность. Также у него наблюдалась общая спутанность сознания.

Известно, что процедура химиотерапии, которую делали Пеле, не дала необходимых результатов. На текущий момент бразилец проходит обследование, о его выписке из медицинского учреждения разговоров пока не идет.

В начале сентября 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Однако 14 сентября спортсмен покинул отделение интенсивной терапии. Футболист поблагодарил всех поклонников за позитивную энергию и любовь.

Через некоторое время бразильского футболиста вновь госпитализировали в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу. Тогда спортсмена поместили в отделение реанимации.