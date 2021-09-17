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Пеле госпитализировали в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Анастасия Волоснова

Спорт
Пеле госпитализировали в реанимацию больницы в Сан-Паулу
Фото: Twitter / Pele

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу. Об этом стало известно в пятницу, 17 сентября, из материалов бразильских СМИ.

В настоящее время 80-летний Пеле вновь находится в отделении интенсивной терапии, пишет Интерфакс.

14 сентября футболист Пеле рассказал, что покинул отделение интенсивной терапии. Футболист поблагодарил всех фанатов за позитивную энергию и любовь.

6 сентября Пеле стало известно об операции по удалению опухоли в толстой кишке, которую перенес Пеле. Он поблагодарил Бога и докторов, которые удалили у него подозрительное новообразование.

Пеле добавил, что привык отмечать «великие победы» рядом с фанатами. Этот «матч» он встретит с улыбкой на лице, с большим количеством оптимизма и счастья от жизни в кругу любящей семьи и друзей.

Пеле родился 23 октября 1940 года в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. До 15 лет он успел сменить несколько команд, а затем попал в клуб «Сантос» в 1956 году.

Почти за 20 лет в данном клубе Пеле смог выиграть более 20 трофеев, он также неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира. В 1974 году футболист закончил карьеру, но затем решил вернуться в футбол из-за финансовых проблем.

Пеле до сих пор является единственным футболистом в истории, три раза становившимся чемпионом мира.

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