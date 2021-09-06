Экс-футболист Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Фото: Twitter / Pele

Бывший бразильский футболист Пеле рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке.

— Благодарю Бога за то, что чувствую себя очень хорошо, и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне удалили подозрительное образование в правой толстой кишке, — написал спортсмен.

Пеле добавил, что привык отмечать «великие победы» рядом с фанатами. Этот «матч» он встретит с улыбкой на лице, с большим количеством оптимизма и счастья за жизнь в кругу любящей семьи и друзей, отметил футболист на странице в Facebook.

31 августа Пеле сообщил, что его доставили в больницу. При этом он опроверг информацию СМИ о потере сознания и подчеркнул, что побывал на плановом обследовании, которое не мог посетить до этого из-за пандемии коронавируса.

Пеле родился 23 октября 1940 года в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. До 15 лет он успел сменить несколько команд, а затем попал в клуб «Сантос» в 1956 году.

Почти за 20 лет в данном клубе Пеле смог выиграть более 20 трофеев, он также неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира. В 1974 году футболист окончил карьеру, но затем решил вернуться в футбол из-за финансовых проблем.

Пеле до сих пор является единственным футболистом в истории, три раза становившимся чемпионом мира.