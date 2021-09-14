Пеле покинул отделение интенсивной терапии после удаления опухоли

Фото: Twitter / Pele

Бывший бразильский футболист Пеле рассказал, что покинул отделение интенсивной терапии.

— Большое спасибо каждому из вас, кто посвятил минуту своего дня, чтобы послать мне позитивную энергию. Любовь, любовь и любовь! Я уже покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей палате, — рассказал экс-спортсмен.

Он добавил, что каждый день чувствует себя счастливее. Бразилец также уточнил в Instagram, что у него «сильный настрой» сыграть 90 минут плюс дополнительное время (футбольного матча — прим. «ВМ»).

6 сентября Пеле рассказал о перенесенной операции по удалению опухоли в толстой кишке. Он поблагодарил Бога и докторов, которые удалили у него подозрительное новообразование.

Пеле добавил, что привык отмечать «великие победы» рядом с фанатами. Этот «матч» он встретит с улыбкой на лице, с большим количеством оптимизма и счастья от жизни в кругу любящей семьи и друзей.

Пеле родился 23 октября 1940 года в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. До 15 лет он успел сменить несколько команд, а затем попал в клуб «Сантос» в 1956 году.

Почти за 20 лет в данном клубе Пеле смог выиграть более 20 трофеев, он также неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира. В 1974 году футболист закончил карьеру, но затем решил вернуться в футбол из-за финансовых проблем.

Пеле до сих пор является единственным футболистом в истории, три раза становившимся чемпионом мира.