Трамваи двух маршрутов задерживаются на Варшавском шоссе из-за автомобиля на путях

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Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за автомобиля на путях на Варшавском шоссе. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Варшавском шоссе (в районе остановки «Хлебозаводский проезд») из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 3 и 16, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» порекомендовали пассажирам быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

В дальнейшем стало известно, что движение трамваев было восстановлено.

Накануне сообщалось о затрудненном движении транспорта на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе съезда с Ленинского проспекта из-за состояния проезжей части. Как уточняется, движение по Киевскому шоссе в сторону центра временно было затруднено. Спустя некоторое время движение восстановили.