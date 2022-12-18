Движение грузовых автомобилей затруднено на МКАД в районе съезда на Ленинский проспект
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе съезда с Ленинского проспекта из-за состояния проезжей части затруднено движение грузовых транспортных средств, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортного хозяйства столицы (Дептранс).
По информации ведомства, в настоящий момент на месте работают столичные оперативные службы. Движение по Киевскому шоссе в сторону центра временно затруднено. На канале Дептранс. Оперативно в Telegram призвали горожан выбирать пути объезда.
До этого аналогичная ситуация была зафиксирована в районе дома 34с4 по улице Адмирала Корнилова. Там также затруднено движение грузовых автомобилей.
Накануне также сообщалось, что с начала снегопада на дорогах Москвы прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке.
Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00.