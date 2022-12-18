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Движение грузовых автомобилей затруднено на МКАД в районе съезда на Ленинский проспект

Егор Провоторов
Происшествия
Движение грузовых автомобилей затруднено на МКАД в районе съезда на Ленинский проспект
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 45-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе съезда с Ленинского проспекта из-за состояния проезжей части затруднено движение грузовых транспортных средств, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортного хозяйства столицы (Дептранс).

По информации ведомства, в настоящий момент на месте работают столичные оперативные службы. Движение по Киевскому шоссе в сторону центра временно затруднено. На канале Дептранс. Оперативно в Telegram призвали горожан выбирать пути объезда.

До этого аналогичная ситуация была зафиксирована в районе дома 34с4 по улице Адмирала Корнилова. Там также затруднено движение грузовых автомобилей.

Накануне также сообщалось, что с начала снегопада на дорогах Москвы прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00.

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