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Движение грузовиков затруднено на улице Адмирала Корнилова в Москве

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Движение грузовиков затруднено на улице Адмирала Корнилова в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, 34с4 Карта всех событий

Из-за состояния проезжей части в районе дома 34с4 по улице Адмирала Корнилова затруднено движение грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортного хозяйства столицы (Дептранс).

По информации ведомства, на месте в настоящий момент работают оперативные службы города. На канале Дептранс. Оперативно в Telegram призвали горожан выбирать пути объезда.

Накануне появилась информация, что из-за состояния проезжей части на внутренней стороне 14-го километра МКАД затруднено движение грузового транспорта. Движение автомобилей в сторону улицы Капотни временно осуществляется по одной полосе из пяти.

До этого сообщалось, что с начала снегопада на дорогах Москвы прошли четыре цикла работ по уборке и противогололедной обработке.

Специалисты проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Следующие циклы очистки пройдут в 18:00 и после 01:00.

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