Овчинский: Московское предприятие разработало сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичное научно-производственное предприятие «Торий» госкорпорации «Ростех» успешно закончило работы по изготовлению электронного прибора, предназначенного для усиления радиоволн. Разработка — мощный клистрон — пригодится в медицинском оборудовании, инспекционно-досмотровых комплексах и другой технике. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ключевые параметры линейных ускорителей, такие как мощность дозы облучения и проникающая способность, напрямую зависят от характеристик источников СВЧ-энергии. Ученые и инженеры во всем мире стараются уменьшить размеры устройства — ускорителя, тем самым снизить и его стоимость.

Достичь этого можно за счет увеличения рабочей частоты сигнала, при этом сохранив высокие значения импульсных мощностей. Новые характеристики позволят использовать высокотехнологичные разработки в мобильных досмотровых комплексах, компактных комплексах лучевой терапии и других устройствах.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

— Новый прибор будет способствовать дальнейшему развитию в различных сферах: от выпуска медицинского оборудования до передовых исследований в области атомной физики. Предприятие уже успешно запустило его в серийное производство, — сообщил Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что предприятие планирует ежегодно выпускать 10 приборов. Устройство показало рекордные результаты — выходную импульсную мощность 3 МВт на частоте 9300 МГц с высоким КПД за счет использования нового принципа проектирования таких изделий.

По словам генерального директора АО «НПП «Торий» Дмитрия Трофимова, новый прибор превышает все известные мировые аналоги по совокупности технических характеристик. Опытно-конструкторская работа была выполнена всего за 7 месяцев.