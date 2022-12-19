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Названы размеры московских грантов для производителей кино в 2023 году

Полина Долганова
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Названы размеры московских грантов для производителей кино в 2023 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичные власти и сеть кинотеатров «Москино» в следующем году продолжат поддерживать производителей кино, которые создают на экране яркие образы Москвы. Заявки на получение грантов можно будет оставить с 1 января.

Уточняется, что для получения поддержки виды Москвы должны занимать не менее 10 процентов от общего хронометража картины. Кроме того, фильмы должны быть сняты на территории столичных общественных пространств.

Размер грантов для студенческого кино будет составлять от 150 до 450 тысяч рублей. Короткометражки могут претендовать на вознаграждение в размере от двух до четырех миллионов рублей. Гранты для полнометражных картин и сериалов составят от 5 до 15 миллионов.

Заявленные на конкурс картины должны быть размещены на аудиовизуальных сервисах не ранее 1 января 2022 года. Каждая из полнометражных картин должна собрать не менее трех тысяч зрителей в кинотеатрах.

Прием заявок завершится 31 марта 2023 года, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В мае 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин принял пакет мер поддержки киноиндустрии в столице. Отмечается, что ведущим городским киносетям будут выделяться гранты на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате, а также на привлечение зрителей в кинозалы.

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