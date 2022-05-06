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Собянин утвердил пакет мер поддержки киноиндустрии в Москве

Лейла Алиева
Город
Собянин утвердил пакет мер поддержки киноиндустрии в Москве
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, деревня Юрово Карта всех событий

В столице примут меры по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний, снимающих свои фильмы в Москве. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, меры поддержки включают в себя гранты ведущим городским киносетям на продвижение и рекламу отечественного кино в прокате, а также на привлечение зрителей в кинозалы. Еще один пункт — компенсация до 25 процентов затрат кинокомпаний на аренду городских площадок для съемок.

Кроме того, первым пяти кинопроизводителям, которые снимут фильмы и сериалы на территории нового городского кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, будут выдаваться поощрительные гранты. При этом за создание образа Москвы в киноискусстве вырастет размер финансовой поддержки.

Впервые поддержку смогут получить компании, фильмы и сериалы, которые выходили как на большом экране, так и в онлайн-кинотеатрах и на телевидении. На финансовую поддержку могут рассчитывать и кинопроизводители, которые снимают контент на территории городского кинопарка, на «Мосфильме» и Киностудии им. Горького, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая сообщила, какие киноленты предложит компания столичным зрителям в условиях ограничений. Киносеть планирует показывать корейские, индийские, мексиканские, китайские и турецкие картины.

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