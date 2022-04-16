Московские кинотеатры готовят для зрителей новую программу

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая сообщила, какие киноленты предложит компания столичным зрителям в условиях ограничений.

— Мы будем делать специальные программы — детские, семейные, которые любят москвичи, а также показывать старые фильмы, — отметила представитель организации.

Она добавила, что билеты в кино стоят недорого, а на некоторые мероприятия можно попасть бесплатно по предварительной регистрации. Киносеть планирует показывать корейские, индийские, мексиканские, китайские и турецкие фильмы.

При этом киноленты будут проходить тщательный отбор, после чего уже их будут выпускать в прокат. Азиатская киноиндустрия славится своим южнокорейским комедийно-драматическим фильмом «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо.

В 2020 году лента получила несколько «Оскаров». В прошлом месяце лидером мирового проката стал индийский исторический боевик RRR, который обошел даже «Бэтмена».

Помимо зарубежных премьер, российский рынок также может предложить зрителям и другие фильмы. Например, 21 апреля состоится премьера военно-драматической кинокартины «Первый «Оскар» о фронтовых кинематографистах, которые принимали участие в битве под Москвой.

Для детской аудитории в прокат вышли две анимационные картины — «Мальчик-дельфин» и «Финник». Для любителей советского кино и ретро «Москино» предлагает архивные фильмы.

Так, в кинотеатре «Художественный» показали фильм «Зеркало» режиссера Тарковского на пленке, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Уточняется, что зрителям предоставится возможность посмотреть на большом экране голливудские фильмы «Унесенные ветром», «Кинг-Конг», а также триллеры Альфреда Хичкока.

Этим летом, по словам Мокрицкой, кинотеатры вновь продолжат работу под открытым небом. Поэтому «Москино» сможет предложить три уличных кинотеатра для просмотра фильмов — в парках «Фили», «Сокольники» и «Музеон».

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какое будущее ждет киноиндустрию в России.