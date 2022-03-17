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«Процесс приостановлен»: от чего зависит будущее киноиндустрии в России

Елизавета Короткова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Процесс приостановлен»: от чего зависит будущее киноиндустрии в России
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

17 марта правительству предложили сделать просмотр иностранного кино бесплатным в России. Автор прошения — руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов пояснил: россияне столкнулись с проблемой прекращения работы зарубежных сервисов даже по оплаченным подпискам. Ранее показ зарубежного кино в российском прокате приостановили Disney, Warner Bros, Sony и другие компании. Какое будущее ждет киноиндустрию в России, «ВМ» обсудила с экспертами этой сферы.

«Вредная инициатива»: стоит ли показывать иностранное кино в России бесплатно

Озвученное представителем «Общественной потребительской инициативы» предложение опасно для российской экономики, считает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Решение сделать просмотр иностранных фильмов бесплатным в России ударит в первую очередь по отечественной киноиндустрии, пояснил Бырдин.

— Допустим, иностранный контент станет бесплатным, а российский продолжит реализовываться за деньги. Что тогда произойдет? Российское кино никто не будет смотреть и покупать — наша индустрия будет менее конкурентоспособной. Зачем платить за российский контент, если можно посмотреть иностранный бесплатно? — высказался эксперт.

Есть и другой фактор, который может препятствовать принятию решения сделать иностранное кино бесплатным для россиян:

— Для иностранных правообладателей, которые перестанут получать лицензионные платежи, такое действие будет расценено как пиратство вне зависимости от изменений в российском праве, — отметил Бырдин.

Кроме того, важно помнить: многие российские легальные онлайн-кинотеатры функционируют в рамках экосистем Google и Apple. Бесплатная реализация иностранного контента в России может привести к блокировке соответствующих приложений. Это поставит крест и на онлайн-прокате российского кино в некоторых сервисах.

Однако эксперты, опрошенные «Вечеркой-ТВ», придерживаются другого мнения. Юрист Любим Лущик заверил, что с точки зрения закона Россия вряд ли станет «пиратом».

— Настал тот период, когда мы должны отстаивать интересы своей страны. Это очень правильный шаг. Если он будет одобрен на законодательном уровне, то в российские законы внесут поправки. Все будет сделано таким образом, чтобы это не нарушало закона РФ, — заявил он в эфире.

С ним согласился и руководитель Центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Эксперт считает, что наступило время «изменить правила игры в отношении интеллектуальной собственности».

Что будет с иностранным кино в России

Детальный прогноз давать рано, убеждены специалисты. На данный момент ситуация всецело зависит от развития событий в сфере политики и экономики, объяснил Алексей Бырдин. Наладить ситуацию с прокатом иностранного кино в России могут лишь «интенсивные переговоры», сообщил он.

— Новости поступают каждый день. Интенсивные переговоры должны стабилизировать ситуацию с санкциями в ближайшее время. В условиях отсутствия стабильности принимать резкие телодвижения крайне недальновидно, — предположил гендиректор «Интернет-видео».

Он также рассказал, что иностранные действующие каталоги не изымались.

— Насколько мне известно, иностранные действующие каталоги не изымались из российских видеосервисов за редким исключением. Поскольку это действующие контракты, оснований для их разрыва нет. Это происходит не в рамках санкционной политики. А вот посмотреть новые зарубежные премьеры в кинотеатрах сейчас невозможно. Этот процесс приостановлен, — рассказал собеседник «ВМ».

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин в беседе с «ВМ» заявил: пока что рано говорить о будущем иностранной киноиндустрии в нашей стране — на ситуацию влияет слишком много факторов.

Как будет развиваться российское кино в ближайшем будущем

Сложившаяся ситуация может сыграть на руку российской киноиндустрии, добавил Алексей Бырдин. Отечественные фильмы, которые готовятся к выходу в прокат, «будут чувствовать себя свободнее в условиях отсутствия конкуренции с Западом», объяснил он.

— Для российских продюсеров, выходы фильмов которых запланированы на ближайшие недели и месяцы, это даже определенная удача. Сейчас стоит задача сфокусировать внимание на продвижении отечественного контента во всех средах его распространения. Это был бы самый адекватный ответ, который поддержал бы нашу индустрию, а не создавал бы последствия в рамках «ответки» на санкции, — поделился собеседник «ВМ».

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