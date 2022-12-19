Москвичам рассказали об обновлении турникетов на станциях МЦК
Сотрудники столичного Дептранса за декабрь 2022 года сумели обновить все 249 турникетов на станциях Московского центрального кольца (МЦК), работающих на вход. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.
— Мы внедряем российские цифровые технологии в городском транспорте по поручению мэра Москвы. Уже завершили обновление турникетов на всех станциях МЦК. Теперь оплатить проезд с помощью Face Pay и банковской карты можно быстрее, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Заммэра добавил, что в обновленном турникете установлен и считыватель QR-кодов, который даст возможность в будущем пользоваться системой быстрых платежей прямо на устройстве. Помимо этого, добавлена яркая световая обводка и крупный шрифт на экранах, что в свою очередь делать удобнее оплату проезда для слабовидящих пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Также стало известно о появлении нового способа оплаты на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. В частности, пассажиры смогут оплатить метро с помощью Face Pay, банковской картой или же системой быстрых платежей для оплаты смартфоном.