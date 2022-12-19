Москвичам рассказали об обновлении турникетов на станциях МЦК

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Сотрудники столичного Дептранса за декабрь 2022 года сумели обновить все 249 турникетов на станциях Московского центрального кольца (МЦК), работающих на вход. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 декабря.

— Мы внедряем российские цифровые технологии в городском транспорте по поручению мэра Москвы. Уже завершили обновление турникетов на всех станциях МЦК. Теперь оплатить проезд с помощью Face Pay и банковской карты можно быстрее, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что в обновленном турникете установлен и считыватель QR-кодов, который даст возможность в будущем пользоваться системой быстрых платежей прямо на устройстве. Помимо этого, добавлена яркая световая обводка и крупный шрифт на экранах, что в свою очередь делать удобнее оплату проезда для слабовидящих пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении нового способа оплаты на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. В частности, пассажиры смогут оплатить метро с помощью Face Pay, банковской картой или же системой быстрых платежей для оплаты смартфоном.