Движение ограничат на участках МКАД и 2-й Магистральной улицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

Движение транспорта ограничат на участках Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и 2-й Магистральной улицы. Ограничения вызваны проведением инженерных и строительных работ по указанным адресам.

Так в период с 21 декабря по 1 марта для автомобилей будет закрыта одна полоса движения на 27-м километре внутренней стороны МКАД от съезда с Липецкой улицы.

Также движение ограничат на участке 2-й Магистральной улицы в районе владения 1/3, строения 3. Ограничения будут действовать с 22 декабря по 4 марта. Для машин будет закрыта одна полоса движения, передали на официальном портале мэра столицы.

До этого сообщалось, что на некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.