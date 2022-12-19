Володин анонсировал введение ответственности за принудительный сбор данных биометрии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Во вторник, 20 декабря, в Государственной думе планируют рассмотреть законопроект о биометрии и ряд существенных изменений в нем. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— На сегодняшний день законопроект существенно изменен. Исключены все неопределенности и двойные толкования. С новыми положениями законопроекта вы сможете ознакомиться после его рассмотрения во втором чтении 20 декабря, когда Государственная Дума обсудит эти поправки, — пояснил он.

В частности, предлагается семь новых видоизменений: введение запрета на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрических данных (только лицо и голос), введение запрета на принуждение к сдаче биометрических данных, введение запрета на использование без согласия родителей биометрических данных детей.

Помимо этого, у гражданина есть возможность прозрачного порядка отказа от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия, а также удаления сведений в упрощенном порядке, если они окажутся в системе.

Володин в своем Telegram-канале в качестве последнего изменения нового законопроекта отметил, что использование и хранение биометрии будет допускаться только в базах данных, находящихся на территории России.

Напомним, что на этой неделе в Госдуме планируют принять изменения в закон об образовании. Как уточняется, решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.