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Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в Москве

Анастасия Колоскова
Общество
Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В понедельник, 19 декабря, в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве пройдет XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». Мероприятие состоится в новом формате, сообщила пресс-служба премии.

— Церемония этого года станет особенной. Семь хрустальных наград будут вручены в единственной номинации — «За честь, достоинство и служение зрителю», — говорится в сообщении.

В числе лауреатов будут известные актеры и деятели театра России и СНГ. Вручение наград будет сопровождать концертная программа. В ней примут участие Мариам Мирабова, Вадим Эйленкриг, Даниил Крамер, Валерия Ланская, Нина Шацкая, Константин Сафьянов и другие, отметили в пресс-службе.

До этого ведущие Юлианна Караулова и Евгений Рыбов в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» озвучили победителей пятой премии лучшего контента «Самый ОК», которых выбирали посредством народного голосования в пяти номинациях: фильм, шоу, сериал, хит и блог 2022 года. В числе лауреатов оказались картина «Сердце пармы», сериал «Тетя Марта» и проект «Голос. Дети».

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