Ефимов: В Москве реорганизуют две бывшие промзоны и неэффективно используемый участок

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В столице определили операторов, которые проведут комплексное развитие двух участков бывших промзон, а также неэффективно используемой территории. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Московский фонд реновации и акционерное общество «ОЭЗ «Технополис Москва» проведут редевелопмент участков бывших промзон «Грайвороново» и «Южный порт». Казенное предприятие города Москвы «Комплексное развитие территории» займется преобразованием неэффективно используемого участка на Новоостаповской улице, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что объем инвестиций для реализации проектов составит более 37 миллиардов рублей. Благодаря этому в бюджет города ежегодно будет поступать 1,4 миллиарда рублей, а также в Москве появится около 4,2 тысячи новых рабочих мест.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на данных территориях планируется разместить около 347 тысяч квадратных метров недвижимости. В процессе строительства специалисты возведут жилые дома, а также общественно-деловые, социальные и промышленные объекты.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках комплексного развития территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское Поле» ввели в эксплуатацию многоэтажный жилой дом с медицинским центром. Общая площадь здания составила более 20 тысяч квадратных метров.