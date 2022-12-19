СМИ: Дочь Владимира Политова отравилась антидепрессантами

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Дочь российского певца Владимира Политова Алена отравилась антидепресантами. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

По данным СМИ, сегодня вечером дочь участника группы «На-На» звонила мужу и просила, чтобы тот приехал скорее домой. Когда он зашел в квартиру, жена уже выпила 20 таблеток, но была в сознании. Супруг пытался помочь своими силами, но безрезультатно. В связи с этим девушке пришлось вызвать скорую.

Как уточнили в Telegram-канале Mash, препарат назначали еще летом, чтобы девушка справлялась с периодическими перепадами настроения.

До этого вокалист популярной в недавнем прошлом поп-группы «На-На» рассказал, что не может связаться со своей 22-летней дочерью, которая накануне оказалась в одном из медицинских учреждений. По предварительным данным, дочь артиста в настоящее время находится в реанимации. Девушка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Политов прибыл в Москву некоторое время назад.

В 2021 году Политов поделился трагической историей с участием его фанаток, которая завершилась убийством. Артист убежден в том, что артисты обязаны осознавать ответственность перед своими зрителями, а не только заниматься творчеством. По его словам, поведение звезды может отразиться на судьбе его поклонников.