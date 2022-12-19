Кардиолог Чернядьева перечислила причины появления одышки

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Одышка может быть связана со многими заболеваниями, например, анемией, пневмонией и инсультом. Однако она также может появиться и у вполне здорового человека. О причинах появления одышки рассказала врач-кардиолог Юлия Чернядьева.

Она сообщила, что учащенное дыхание может быть у каждого человека. Его ощущают, в частности, при быстром беге или поднявшись по лестнице. В этом случае она проходит через короткий промежуток времени.

Учащенное дыхание также может быть связано с сердечными, легочными заболеваниями, а также с различными метаболическими состояниями, аллергическими реакциями и нервно-психическим состоянием человека.

Особенно опасно, когда одышка сочетается с высокой температурой. В этом случае необходимо обратиться за врачебной помощью и сделать КТ.

Кроме прочего, одышка может быть связана с анемией. Организму не хватает гемоглобина — переносчика кислорода, в качестве компенсации могут участиться и сердцебиение, и дыхание, передает Life.ru.

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