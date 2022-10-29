«Резкая вспышка»: врач перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте

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29 октября — день борьбы с инсультом. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, чем опасно это состояние, что ему может предшествовать и как можно профилактировать развитие инсульта.

Два вида

По словам эксперта, существует два вида инсульта.

Первый вид — ишемический

— Ишемический инсульт в результате развития атеросклероза — это инфаркт мозга, нарушения связаны с атеросклеротической бляшкой или тромбом, который застрял в результате сужения сосуда. Факторов развития у этого много, но суть одна: ишемическая природа и нехватка крови приводят к уменьшению питания. При ишемическом инсульте выживаемость выше, — объяснил врач.

Второй вид называется геморрагическим инсультом, или апоплексическим ударом.

— Этот вариант инсульта развивается очень быстро и обычно заканчивается смертью: происходит быстрый разрыв сосуда, начинается кровоизлияние в мозг, — предупредил Кондрахин.

Апоплексический удар, или геморрагический инсульт, развивается на фоне выраженного подъема артериального давления, уточнил эксперт.

— У человека возникает резкая вспышка, организм не успевает среагировать — происходит разрыв сосуда. Это может быть связано с анатомическими нарушениями, о которых человек никогда не знал. Причины бывают разными, но смысл один: на фоне высокого давления происходит разрыв сосуда, — пояснил специалист.

Предвестники инсульта

При ишемическом инсульте человек может ощущать изменения, которые накатывают в течение нескольких часов, дней или даже месяцев, отметил врач.

Например, появляется:

невнятность в речи;

головокружения;

нарушения походки;

дезориентация и др.

— Если на это не обращать внимания, рано или поздно часть мозга, потерявшая кровообращение, спровоцирует катастрофические последствия, — подчеркнул Кондрахин.

Причины возникновения

Причины инсульта бывают разными, подчеркнул собеседник «ВМ»:

высокое артериальное давление;

сахарный диабет;

заболевания сосудов;

заболевания, связанные с нарушением кровообращения или самой кровью (например, когда кровь более густая, чем нужно);

нарушения ритма сердца или любые другие аритмии, мешающие работе сердца.

— Причиной глобально являются атеросклеротические повреждения сосудов, — отметил врач.

Повышенные риски инсульта у тех, кто злоупотребляет жирами, сахарами и алкоголем, уточнил Кондрахин. Кроме того, есть и наследственный фактор: если у мамы или папы был инсульт, в следующем поколении он тоже проявится, отметил врач.

Первая помощь

В случае возникновения инсульта необходимо действовать быстро и четко, отметил собеседник «ВМ»:

При инсульте нужно вызвать скорую помощь.

Если человек упал лицом вниз, его нужно перевернуть, сохраняя шею как можно стабильнее, чтобы не перекрутить. Кладем человека на бок, ногу, которая находится под определенным плечом (слева или справа), сгибаем в колене — получается уклон. Верхняя нога лежит сверху, поэтому человек не перевернется.

Расстегиваем воротник и ремень, даем приток свежему воздуху, можно обмыть лицо водой.

Постараться человека не трогать — пусть лучше лежит, но дополнительно лучше подложить куртку, чтобы он не замерз. Под голову тоже что-то подкладываем.

Если вдруг произойдет рвота, нужно следить, чтобы человек не захлебнулся. Если погода жаркая, стараемся создать тень, можно закрыть его своим телом.

Профилактика

Профилактика инсульта в первую очередь заключается в измерении давления, уверен эксперт. 120 на 80 или 110 на 70 — предел нормального давления, кратковременно оно может повышаться при стрессе или усталости до 140 на 80. Если давление регулярно превышает 140–150 или пульс выше 80 ударов в минуту (и при этом не приходит в норму: 65–75 ударов в зависимости от человека), нужно обратиться к специалисту.

Важно также контролировать состояние сахара и крови, посоветовал Кондрахин.

— После 45 достаточно делать диспансеризацию раз в год. Если сахар поднялся, надо обращаться к эндокринологу и решать проблему. Также стоит делать коагулограмму крови. Многие люди перенесли коронавирус, который влияет на свертываемость крови. Было бы неплохо сдавать анализы несколько раз в год. Если есть изменения — обратиться к терапевту-гематологу и получить терапию, которая поможет избежать развития инсульта и других состояний, — заключил врач.