«Резкая вспышка»: врач перечислил симптомы, которые предупреждают о скором инсульте

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
29 октября — день борьбы с инсультом. «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, чем опасно это состояние, что ему может предшествовать и как можно профилактировать развитие инсульта.
По словам эксперта, существует два вида инсульта.
— Ишемический инсульт в результате развития атеросклероза — это инфаркт мозга, нарушения связаны с атеросклеротической бляшкой или тромбом, который застрял в результате сужения сосуда. Факторов развития у этого много, но суть одна: ишемическая природа и нехватка крови приводят к уменьшению питания. При ишемическом инсульте выживаемость выше, — объяснил врач.
— Этот вариант инсульта развивается очень быстро и обычно заканчивается смертью: происходит быстрый разрыв сосуда, начинается кровоизлияние в мозг, — предупредил Кондрахин.
Апоплексический удар, или геморрагический инсульт, развивается на фоне выраженного подъема артериального давления, уточнил эксперт.
— У человека возникает резкая вспышка, организм не успевает среагировать — происходит разрыв сосуда. Это может быть связано с анатомическими нарушениями, о которых человек никогда не знал. Причины бывают разными, но смысл один: на фоне высокого давления происходит разрыв сосуда, — пояснил специалист.
При ишемическом инсульте человек может ощущать изменения, которые накатывают в течение нескольких часов, дней или даже месяцев, отметил врач.
Например, появляется:
— Если на это не обращать внимания, рано или поздно часть мозга, потерявшая кровообращение, спровоцирует катастрофические последствия, — подчеркнул Кондрахин.
Причины инсульта бывают разными, подчеркнул собеседник «ВМ»:
— Причиной глобально являются атеросклеротические повреждения сосудов, — отметил врач.
Повышенные риски инсульта у тех, кто злоупотребляет жирами, сахарами и алкоголем, уточнил Кондрахин. Кроме того, есть и наследственный фактор: если у мамы или папы был инсульт, в следующем поколении он тоже проявится, отметил врач.
В случае возникновения инсульта необходимо действовать быстро и четко, отметил собеседник «ВМ»:
Профилактика инсульта в первую очередь заключается в измерении давления, уверен эксперт. 120 на 80 или 110 на 70 — предел нормального давления, кратковременно оно может повышаться при стрессе или усталости до 140 на 80. Если давление регулярно превышает 140–150 или пульс выше 80 ударов в минуту (и при этом не приходит в норму: 65–75 ударов в зависимости от человека), нужно обратиться к специалисту.
Важно также контролировать состояние сахара и крови, посоветовал Кондрахин.
— После 45 достаточно делать диспансеризацию раз в год. Если сахар поднялся, надо обращаться к эндокринологу и решать проблему. Также стоит делать коагулограмму крови. Многие люди перенесли коронавирус, который влияет на свертываемость крови. Было бы неплохо сдавать анализы несколько раз в год. Если есть изменения — обратиться к терапевту-гематологу и получить терапию, которая поможет избежать развития инсульта и других состояний, — заключил врач.