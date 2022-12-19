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Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Подольск, Матросская улица Карта всех событий

В Подмосковье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, преступление произошло на Матросской улице в городе Подольск. Вооруженный пистолетом мужчина в медицинской маске и в капюшоне вошел в местный салон сотовой связи и начал требовать от кассирши отдать выручку.

Женщина отказалась, после чего злоумышленник достал нож и ударил потерпевшую в бедро. После этого мужчина похитил деньги и скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных действий в одном из столичных хостелов задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина. У него в сумке полицейские обнаружили часть похищенных денег, ножи и перчатки. На вопрос о пистолете злоумышленник ответил, что он был игрушечным, и был куплен накануне ограбления для того, чтобы напугать кассира.

Также в ходе допросов стало известно, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, совершенному в городском округе Истра.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.

Еще одного преступника, совершившего вооруженное нападение, столичные полицейские задержали в Саратовской области. Злоумышленника подозревают в том, что шесть лет назад он вместе с пособником напал на 49-летнего москвича на проспекте Андропова и отобрал деньги, банковские карты и два телефона.

Подмосковье Московская область разбой МВД Преступления
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