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Юристы объяснили, как отправить домой болеющих коллег

Ирина Игнатенко
Общество
Юристы объяснили, как отправить домой болеющих коллег
Фото: Pixabay

Юристы рассказали, что нужно сделать, чтобы отправить домой коллегу, который приходит в офис больным.

По словам члена Ассоциации юристов России Руслана Мирзеханова, сам начальник принудительно выставить чихающего сотрудника за порог не имеет права. Но коллеги, которые боятся заразиться от сотрудника, у которого явные признаки ОРВИ и гриппа, могут составить коллективную жалобу в письменном виде и направить ее руководству.

— На основании ст. 10 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. А это нарушает право коллег на соблюдение здоровья, — подчеркнул юрист в комментарии «Невским новостям».

Согласна с экспертом и адвокат Мария Меренкова. Правозащитница уверена, что повлиять на болеющих на рабочем месте сотрудников помогут специальные внутренние документы. Руководство может принять локальные акты, которые обяжут сотрудника с симптомами ОРВИ взять больничный.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и Главный санитарный врач РФ Анна Попова указала на необходимость тестирования всех граждан с симптомами ОРВИ, передает Nation news.

Россия столкнулась с небывалой эпидемией гриппа. О ее причинах «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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