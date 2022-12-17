«Организм разучился»: иммунолог Болибок назвал две главные причины эпидемии гриппа в России

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Россия столкнулась с небывалой эпидемией гриппа. О ее причинах «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей. В НИИ имени Смородинцева сообщили, что пороги заболеваемости уже превышены на 20 процентов.

Между тем к началу декабря прививку от гриппа сделали почти половина жителей России. Так почему же эпидемия все же разразилась? Собеседник «ВМ» объясняет произошедшее двумя причинами.

Первая — снятие антикоронавирусных ограничений. Маски, изоляция, обработка рук антисептиками — все это помогало защищаться не только от COVID-19, но и от других инфекций. С отменой эпидемиологических мер пала и такого рода защита.

Еще одна причина высокой заболеваемости в сезоне 2022/2023 кроется в иммунитете. Из-за отсутствия вируса гриппа в последние годы организм разучился его подавлять.

— Поскольку гриппа несколько лет не было, наша иммунная система его просто «забыла», потеряла навык борьбы с болезнью, — пояснил Болибок.

При этом важно понимать, что вакцинация от гриппа по-прежнему эффективна. Дело в том, что прививка помогает иммунитету бороться с вирусом, но не является гарантией от заражения. Иными словами, вакцинированный пациент, скорее всего, перенесет болезнь легче.

Врачи сходятся во мнении, что лучший способ защиты от ОРВИ и гриппа — вакцинация. Врач-инфекционист Дарья Паниева настаивает, что «магической пилюли» от гриппа нет. Для профилактики гриппа рекомендуется носить маску, соблюдать режим сна, правильно питаться, совершать прогулки и заниматься спортом.

Подробнее об эпидемии гриппа в России и сроках ее завершения — в материале «ВМ».