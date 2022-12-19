Мужчина попытался обмануть столичную налоговую с помощью поддельного паспорта

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Мужчина попытался получить электронную подпись в столичном отделении ИФНС по поддельному паспорту. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, инцидент произошел на северо-западе столицы, в Южном Тушино. Злоумышленник обратился в одно из окон налоговой службы для получения электронной подписи. В момент, когда мужчина передал сотруднице паспорт, девушка обратила внимание на качество бумаги документа и проверила его через детектор. Злоумышленник занервничал и в спешке покинул учреждение, оставив документ у сотрудницы.

Поняв, что паспорт поддельный, девушка обратилась в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Мужчину объявили в федеральный розыск.

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В ходе оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали в аэропорту при попытке улететь из Москвы. Им оказался 46-летний гость столицы. Теперь фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого мужчину, подделывавшего документы, задержали на юго-востоке Москвы. Злоумышленник устроил целую подпольную фабрику по производству фиктивных разрешений на работу для мигрантов.