Пять человек погибло в ДТП на дорогах столицы за прошедшую неделю

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

С 12 по 18 декабря на дорогах столицы в ДТП погибло пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 19 декабря.

По данным ведомства, за отчетный период в городе зарегистрировано 127 аварий, 64 из которых — наезды на пешеходов. Этот вид ДТП стал самым распространенным за неделю. На втором месте оказались столкновения транспортных средств — 44 случая. Примечательно, что даже в зимнее время случаются столкновения с участием велосипедов.

В этих ДТП погибло пять человек, пострадали148 граждан, из них 15 детей в возрасте до 16 лет.

Самым аварийным днем стал понедельник, в этот день зарегистрировали 30 аварий. Наиболее безопасным оказалось воскресенье — всего шесть ДТП.

Статистика аварийности за отчетный период немного улучшилась по сравнению с прошлой неделей: с 5 по 11 декабря сотрудники ГИБДД насчитали 135 ДТП. В них погибли четыре человека.